Il capogruppo al Senato di FdI: "Magistratura arriverà a stessa conclusione"

“Il ministro Nordio. ha chiarito che non c’è stata alcuna rivelazione di segreti e siamo certi che la magistratura arriverà alla medesima conclusione. In generale per noi abbiamo. la priorità di portare avanti una riforma certa, equa e rapida. E’ una ipotesi di reato, la magistratura andrà avanti ma siamo certi che si arriverà alle medesime conclusioni del ministro Nordio per altro ha già illustrate con ampia e solida documentazione il ministro Nordio”. Lo ha detto il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan ai giornalisti sulle indagini aperte dalla procura di Roma sul sottosegretario Delmastro in merito al caso Cospito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata