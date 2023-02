Il ministro degli Esteri: "Deciderà con il governo ucraino il momento in cui andare"

“Silvio Berlusconi non ha mai difeso Putin. Berlusconi, che è un uomo di pace, ha rappresentato un’idea per seguire un percorso diplomatico. La posizione dell’Italia e quella di Forza Italia non è mai cambiata. Siamo dalla parte della Nato, dell’Europa, dell’Occidente e dell’indipendenza dell’Ucraina. Su questo non ci sono dubbi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa alla Farnesina. “Le sue parole inficieranno la visita della premier Meloni a Kiev? Assolutamente no”, ha continuato Tajani, aggiungendo: “Deciderà con il governo ucraino il momento in cui andare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata