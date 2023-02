Il deputo di Avs dopo la bagarre in Aula alla Camera con il capogruppo di FdI, Tommaso Foti: "Mi sono limitato a richiamare il presidente della Camera"

“È successo quello che succede molto spesso, lo dico anche con rammarico. Sei il capogruppo di maggioranza relativa sente qualcosa che non lo convince comincia a sbattere, urlare, dare segni di insofferenza. Atteggiamenti muscolari, arroganti, ho l’impressione che ogni volta prevalgano tensioni e tentazioni di altra natura che forse hanno anche a che vedere con le storie politiche e culturali di alcuni di questi signori. Mi sono limitato a richiamare il presidente della Camera e a ricordare che forse un po’ di educazione non guasta“. Nicola Fratoianni, di Avs protagonista in Aula di uno scontro con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti

