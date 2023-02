Fratelli d'Italia si conferma primo partito nella regione conquistando il 33,62% e 22 seggi

Francesco Rocca candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra è stato eletto governatore. Quando mancano sette sezioni allo scrutinio finale, con il 53,88% dei voti, Rocca è il nuovo presidente della Regione. Secondo Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra e Terzo polo, e presidente facente funzioni con il 33,5%.Terza Donatella Bianchi, candidata del M5S, con il 10,56%.Sotto l’1% la candidata di Unione Popolare, Rosa Rinaldi.

FdI primo partito al 33,62% conquista 22 seggi

Fratelli d’Italia si conferma primo partito nel Lazio conquistando il 33,62% e 22 seggi. Seguono la Lega con l’8,52% e Forza Italia con l’8,43%, per entrambi i partiti 3 seggi. Un seggio a testa per la Lista Civica Francesco Rocca Presidente (2,03%) e per l’Unione di Centro.

Pd al 20,25%, Terzo polo sotto il 5%

Il Partito Democratico si attesta al 20,25% conquistando 10 seggi, il Terzo polo registra una percentuale del 4,87% conquistando 2 seggi. Un seggio per la Lista Civica D’Amato Presidente (3,05%) e per la lista Verdi e Sinistra-Europa Verde-Possibile (2,74%).

M5S sotto il 10%

Il Movimento 5 Stelle conquista l’8,54% (4 seggi), un seggio per il Polo Progressista di Sinistra & Ecologista che ha registrato l’1,21%.

