Il presidente del Movimento 5 Stelle dopo le elezioni vinte dal centrodestra

“Vedo che soprattutto da parte del Pd c’è molta concentrazione alla nostra performance. Capisco che il Pd è in pieno congresso e ha i suoi problemi interni, però ascoltare il redivivo Letta che dalle dichiarazioni entusiastiche sembra volere stappare bottiglie di champagne sulla performance del Pd”, dopo che “nel Lazio c’è un candidato indicato da Letta e da Calenda e dopo aver governato per 10 anni consegnano la regione al centrodestra, francamente non trovo nulla da festeggiare dal canto loro. Ma se si accontentano di questo buon per loro”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa nella sede del partito in via di Campo Marzio a Roma dopo le elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

