Il leader pentastellato: "Portata elezioni resta circoscritta sul piano territoriale"

“Qualcuno ho visto che sta già facendo dichiarazioni con campanelli d’allarme, suona campane a morto per il Movimento 5 Stelle, ma io non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano territoriale a queste elezioni”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa nella sede del partito in via di Campo Marzio a Roma dopo le elezioni regionali in Lazio e Lombardia vinte dal centrodestra.

