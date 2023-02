Giorgia Meloni e Antonio Tajani potranno testimoniare al processo del ricercatore morto in Egitto nel 2016

La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani potranno testimoniare al processo di Giulio Regeni, il ricercatore morto a El Cairo, in Egitto, nel 2016. Lo ha confermato il legale della famiglia del ricercatore. “Anche la Cassazione ha ribadito che il superamento della situazione impeditiva per la partecipazione degli imputati al processo appartiene alle autorità di governo”, ha detto l’avvocatessa Alessandra Ballerini che ha parlato con i giornalisti a piazzale Clodio, subito dopo l’udienza gup sul caso Regeni a Roma. “Noi vogliamo credere di vivere in uno Stato di diritto che tutela i suoi cittadini e non abdica alle sue responsabilità”, ha aggiunto il legale. La decisione presa oggi dal giudice” è il meglio che si poteva ottenere”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata