Pierfrancesco Majorino riconosce la sconfitta alle Regionali. “Siamo di fronte a un’altra vittoria della destra in Lombardia, netta e inequivocabile“, afferma il candidato di centrosinistra e M5s in Lombardia. “Ho già telefonato al presidente Fontana, complimentandomi con lui”, ha continuato Majorino che poi si è soffermato sull’astensionismo (In Lombardia ha votato solamente il 41% degli aventi diritto). “Il dato dell’astensionismo è preoccupante ma ritengo che non debba suonare come un’alibi perché siamo di fronte a una affermazione della destra assolutamente netta”, ha aggiunto.

