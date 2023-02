Il candidato alla Regione Lazio del centrodestra subito dopo il voto

“Sanremo? Ho sentito qualcosa, mi spiace per Giorgia, tifavo per lei. È stata una bella edizione, con tantissimo pubblico, a mio avviso le trasmissioni di intrattenimento devono essere occasione di informazione per veicolare messaggi sociali ma senza radicalizzare mai, questo non va bene. Comunque mi è piaciuto, c’era un bel clima”. Francesco Rocca, candidato alla Regione Lazio per il centro destra subito dopo il voto.

