La Presidente di Azione: "Italia fuori dai vertici che contano"

La Presidente di Azione, Mara Carfagna, interviene all’Istituto degli studi filosofici di Napoli per la presentazione del libro “Le catene della destra” di Claudio Cerasa. A margine dell’evento ha incontrato la stampa commentando il vertice UE con il Presidente ucraino Zelensky: “Da italiana non gioisco per quanto accaduto ieri. Il Presidente Meloni ha scelto la strada dello scontro con l’Europa e adesso l’Italia è fuori dai vertici che contano“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata