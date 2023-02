Il ministro degli Esteri: "Con la Francia non c'è stato nessuno strappo"

Con la Francia “non è stato uno strappo. Secondo me è stato un errore non coinvolgere l’Italia, visto che c’è il Trattato del Quirinale. Dobbiamo andare avanti perché quello che conta è l’unità degli europei per sostenere l’Ucraina in questo momento così importante”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del convegno Medor Leonardo Foundation, oggi alla Luiss.

