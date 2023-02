Il messaggio della presidente del Consiglio: "Tributo ai martiri delle foibe"

Il messaggio di Giorgia Meloni in occasione del Giorno del Ricordo. “Oggi l’Italia celebra il Giorno del Ricordo e rende il suo tributo ai martiri delle foibe e agli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre per il solo fatto di essere italiani. Centinaia di migliaia di nostri connazionali obbligati a fuggire e che la Nazione, in diverse occasioni, non seppe accogliere come sarebbe stato giusto fare”, scrive la presidente del Consiglio.

“La memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è stata per troppi anni vittima di una vera e propria congiura del silenzio – sottolinea la premier -. La Repubblica ha ricucito questa pagina dolorosa della storia nazionale con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, che istituisce la solennità civile che celebriamo oggi e che impegna le Istituzioni a promuovere la conoscenza di quei fatti, a valorizzare il contributo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia allo sviluppo sociale e culturale dei territori dell’Adriatico orientale e a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti sul territorio nazionale e all’estero”.

Il vicepremier Matteo Salvini ha preso parte a una commemorazione per i martiri delle Foibe a Milano. “L’importante è che si ricordino queste centinaia di migliaia di italiani – massacrati, trucidati, costretti a scappare solo perché italiani e non comunisti – nei cuori di tanti italiani e nelle scuole”, ha dichiarato Salvini.

