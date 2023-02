La Presidente di Azione: "Norma manifesto nello stile della Lega"

La Presidente di Azione, Mara Carfagna, interviene all’Istituto degli studi filosofici di Napoli per la presentazione del libro “Le catene della destra” di Claudio Cerasa e parla dei temi di attualità, come l’autonomia. “La bozza Calderoli è una bozza che si ferma da sola, è difficilmente attuabile. Appartiene alla categoria delle norme manifesto in cui la Lega è esperta, come ad esempio quota 100. Si ripete l’errore con l’autonomia modello Calderoli“, ha detto Carfagna.

