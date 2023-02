Così il ministro delle Infrastrutture presentazione di un report di Ferrovie dello Stato sulla sicurezza

“L’obiettivo per il 2023 è di ridurre il tasso di criminalità dentro le stazioni, sicuramente, e anche fuori collaborando con i sindaci”. Così Matteo Salvini a margine della presentazione del rapporto sulla sicurezza nelle stazioni promosso da Fs. “Roma ospiterà il Giubileo, farò di tutto perché nel 2030 ospiti l’Expo, è una città attrattiva, accogliente, la stazione è il biglietto da visita occorre che anche i comuni diano una mano per illuminare, sorvegliare, vigilare. Per quanto riguarda le Forze dell’ordine chiederò al ministero l’assunzione di 10mila agenti”, ha continuato il ministro delle Infrastrutture.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata