Ieri il presidente del Senato ha sostenuto che non butterà via il busto del Duce

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commemorato stamani a Basovizza le vittime delle foibe. La Russa, dopo aver deposto una corona di fiori si è inginocchiato e ha fatto il segno della croce davanti alla Foiba. “La mia visita a nome di tutto il Senato della Repubblica vuole essere un umile atto di doveroso omaggio, in ginocchio, a chi innocente perse La vita nelle Foibe titine”, ha scritto il presidente nel libro delle visite del Centro di documentazione della foiba.

Ieri il presidente del Senato aveva fatto discutere per le dichiarazioni nelle quali sosteneva che non avrebbe mai buttato via il busto del Duce.

