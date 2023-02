La seconda carica dello Stato: "Mi sento spesso inadeguato al ruolo di presidente, ma poi ho pensato che è poco se mi considero ma è molto se mi confronto"

“Mi sento spesso inadeguato al ruolo di presidente del Senato, ma poi ho pensato che è poco se mi considero ma è molto se mi confronto”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del convegno ‘Pinuccio Tatarella padre della destra di governo e precursore del centrodestra’ in corso nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e promosso dalla Fondazione Tatarella, con il patrocinio del Senato. “Pinuccio ci manca tutti i giorni – ha quindi aggiunto -. Io ogni volta che ho un problema politico mi interrogo ‘cosa farebbe Pinuccio?’”.

“Io sono sempre dipinto come quello che ha il busto del Duce, me lo ha lasciato mio padre e non capisco perché dovrei buttarlo. Io non lo butterò mai, come mi terrei un’opera d’arte di Mao Tse-tung se me l’avesse lasciata”.

