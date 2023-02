Il ministro dell'Agricoltura alla Conferenza economica di Cia-Agricoltori italiani a Roma

“L’Irlanda ha un problema di alcolismo diffuso e di abuso di alcol. È noto, non sono abitudini degli italiani. Io credo che dovrebbero intervenire in maniera più attenta su una pedagogia che spieghi l’eccesso di alcool quanto possa essere dannoso. Sono liberi di intervenire sui loro usi e consumi senza aggredire delle produzioni che vanno valutate con una informazioni corretta“. Così il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della IX Conferenza Economica di Cia- Agricoltori italiani a Roma in merito al via libera dell’Irlanda all’etichettatura sanitaria obbligatoria per gli alcolici, che colpisce il vino italiano. “Secondo noi c’è una violazione dei trattati europei – ha detto ancora – attiveremo tutte le forme di resistenza rispetto a un provvedimento che divide l’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata