Il ministro dell'Agricoltura: "Problemi seri affrontati in modo coeso"

“Io personalmente questo clima non lo respiro e credo che non lo respirino nemmeno i cittadini, che poi ci sia la volontà da parte di un po’ di vostri colleghi di far notizia attraverso lo strillo più che descrivere i contenuti, le azioni che si fanno in modo corale…”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a proposito delle presunte tensioni o insofferenze nella maggioranza di governo, a margine della conferenza economica di Cia Agricoltori Italiani a Roma. “In Consiglio dei ministri e in Parlamento non ho visto un solo problema serio che non sia stato affrontato in maniera comune e coesa”, Lollobrigida.

