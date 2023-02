Il ministro degli Esteri ha parlato a margine di un incontro in vista delle elezioni regionali

“Forza Italia è impegnata in questa campagna elettorale perché vogliamo modificare il modello di questa Regione, vogliamo vincere queste elezioni per dare risposte ai cittadini. Il termovalorizzatore, la Roma-Latina, la sanità con più medici e infermieri, meno liste d’attesa. Stiamo lavorando per questo con le nostre idee e le nostre proposte e siamo convinti di ottenere un buon risultato”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro in vista delle elezioni regionali. “Il voto alle regionali del Lazio è anche un voto di fiducia nei confronti del governo, una conferma all’azione che stiamo svolgendo”, spiega.

