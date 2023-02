Il deputato si dimette dal ruolo di Commissario del Partito in Campania

Il deputato del Partito Democratico Francesco Boccia si dimette dal ruolo di Commissario del Partito in Campania e rilancia la denuncia sulla questione del tesseramento in vista delle Primarie: “Sono indignato da quanto accaduto nel Casertano. Come coordinatore politico della mozione Schlein chiedo massimo rigore e trasparenza”.

