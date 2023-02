Il leader 5 Stelle a MIlano: "C'è una massa molto critica sulle politiche della giunta uscente"

Ultimi giorni di campagna elettorale in Lombardia per i candidati alle Regionali. “Purtroppo per tanti aspetti la Lombardia è in emergenza e non sono valutazioni politiche ma valutazioni dei cittadini che prendono mezzi di trasporto pubblici con molta difficoltà e grandi ritardi” e aspettano “tantissimi mesi, anche un anno, per degli esami diagnostici”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, a margine dell’incontro con i candidati al Consiglio regionale della Lombardia, al quale ha partecipato anche il candidato alla presidenza della Regione sostenuto da centrosinistra e 5 Stelle, Pierfrancesco Majorino. “Dopo 28 anni di politica a senso unico – ha detto Conte – a questo punto le ragioni per una svolta ci sono tutte. La partita è aperta, i sondaggi non hanno mai fatto vincere nessuno. In realtà c’è una massa molto critica sulle politiche della giunta uscente”.

Proseguono intanto i botta e risposta con Moratti. “Come spesso accade, quanto riferito da Letizia Moratti in relazione al tema della sanità è destituito di ogni fondamento. Pierfrancesco Majorino ha annunciato nei giorni scorsi e ribadito ieri annunciando i primi nominativi della sua squadra che terrà lui da presidente la delega riguardante la grande riforma del servizio sociosanitario e il potenziamento della sanità pubblica. Si intende suggerire alla dottoressa Moratti, in evidente difficoltà in ragione dell’essere oramai totalmente fuori dalla partita per la presidenza della Regione, di non alimentare inutili polemiche”. È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia.

