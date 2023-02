Il leader del Movimento 5 Stelle non si esprime sui candidati alla segreteria dem

“Non guardo i candidati, non spetta a me contribuire a scegliere, dico soltanto che hanno bisogno di parlarsi in modo chiaro e aperto e di esprimere un’identità e una visione chiara. Non possono concludere un congresso pensando di poter dialogare con tutti, con il Terzo, o meglio Sesto Polo, col M5s e con chiunque ci sta”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale a Monza ai cronisti che gli chiedevano chi preferisse tra i candidati alla segreteria dem. “Bisogna avere una visione e un’identità, noi ce l’abbiamo. Chiediamo che la esprimano anche loro in modo da costruire dei progetti politici seri”, ha concluso Conte.

