Il leader leghista: "Non perdo tempo con le polemiche di Calenda"

“I lombardi sono persone concrete. Io credo che Attilio Fontana supererà abbondantemente il 50% dei voti“. Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando a margine di un incontro sull’avanzamento dei lavori del Mind District di Milano tra i ministri della Lega, Igor De Biasio, ceo di Arexpo (partner pubblico del progetto) e Andrea Ruckstuhl, ceo EMEA di Lendlease (partner privato). Su Calenda, che ha detto di non capire come in Lombardia si possa ancora votare Salvini, il leader della Lega risponde: “Aspettiamo domenica. Io faccio il ministro che sta sbloccando opere pubbliche di cui altri hanno chiacchierato per anni. Poi con Calenda ne riparliamo settimana prossima. Lui insulta quotidianamente. Mi dispiace per lui perché lo ritenevo diverso. Io non ho tempo da perdere con insulti e polemiche. Lasciamo decidere i lombardi, che sono convinto decideranno bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata