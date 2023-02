La candidata del Terzo Polo: "Molti riformisti non si trovano in questa Destra". Ma Salvini smentisce

“Ho visto le dichiarazioni pubblicate da ‘la Repubblica’. Ringrazio Berlusconi perché ha fatto emergere un fatto innegabile: cittadini moderati, liberali, riformisti, non si riconoscono e non trovano rappresentanza in questa Destra”. Lo ha detto in un video la candidata del Terzo Polo a Regione Lombardia, Letizia Moratti, commentando i retroscena pubblicati oggi da Repubblica, secondo cui il presidente Silvio Berlusconi per le elezioni regionali avrebbe preferito la candidatura di Moratti. “Per questo io credo che molti elettori di FI voteranno per me e penso anche che dalla Lombardia nasca un laboratorio politico di respiro nazionale per un nuovo centro”, ha aggiunto Moratti. Immediata la replica di Matteo Salvini. “Le parole su Moratti? Berlusconi ha già smentito. ‘Repubblica’ ormai ha più smentite che lettori“, il commento secco del leader della Lega.

