L'ex premier: "Nessuna ripicca, ha scelto duo Renzi-Calenda"

Il M5s non disponibile a una collaborazione se il Pd sceglie il campo largo. Lo sottolinea il leader pentastellato Conte. “Invito il Pd a svolgere i lavori congressuali cercando di approfondire un tema assolutamente importante: quale traiettoria intravedono anche nel confronto con altre forze politiche. Non vorrei che completassero queste riflessioni finendo poi col campo largo pensando che il M5S possa collaborare. Il nostro programma riformista non può avere nulla a che vedere con il programma di Azione e Italia viva. Non vorrei che alla fine avessero fatto un congresso per nulla, perché noi con quella visione non abbiamo nulla a che fare” ha detto Conte durante la conferenza stampa di lancio della campagna elettorale per il Lazio tenuta insieme alla candidata del Movimento alla presidenza della Regione, Donatella Bianchi.

“Il Pd ha risposto al nostro appello” per un programma condiviso nel Lazio “un minuto dopo con una candidatura: non riuscendosi a mettere d’accordo tra correnti e la scelta è caduta sul nome indicato dal duo Renzi-Calenda. Non abbiamo reagito con ripicca, ma abbiamo badato solo agli interessi dei cittadini. In Lombardia corriamo con il Pd lombardo, perché ha scelto con noi di spegnere inceneritori, di guardare al futuro e di affidare la sanità a competenze e professionalità e non alle scelte dei partiti. Il nostro è stato un percorso chiaro e cristallino: il Lazio è pronto a respirare un’aria nuova con Donatella Bianchi” ha detto Conte.

