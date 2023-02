Il vicepremier: "Spero che tutti abbassino i toni"

“Non si toccano alcune leggi sotto minaccia, sotto ricatto o sotto violenza. Se il 41 bis nacque per evitare che alcuni detenuti pericolosi potessero comunicare le loro idee all’esterno, che siano mafiosi o terroristi, in questo caso – se c’√® ancora qualcuno convinto che nel 2023 la lotta armata sia la soluzione a un problema – che questo qualcuno non possa comunicare questa folle idea all’esterno mi sembra assolutamente ragionevole”. Lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, parlando a margine di un incontro sull’avanzamento dei lavori del Mind District di Milano tra i ministri della Lega, Igor De Biasio, ceo di Arexpo (partner pubblico del progetto) e Andrea Ruckstuhl, ceo EMEA di Lendlease (partner privato). “Tutto il Paese dovrebbe essere unito, comprese le opposizioni. Lo credo fortemente. Spero che si parli di giustizia con una riforma e che tutti abbassino i toni”, ha aggiunto il vicepremier.

