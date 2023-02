Il ministro delle Infrastrutture: "Chi inneggia alla lotta armata non può parlare all'esterno"

“Non entro nel merito di polemiche che devono essere assolutamente superate e che interessano a qualche giornalista e parlamentare di sinistra. Io non accetto di sedermi a tavola con chi lancia molotov a carabinieri e istituzioni di questo Stato. Se ti hanno dato il 41 bis, ti fai il 41 bis, punto“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio in riferimento al caso Cospito.

