Il leader di Forza Italia in un videomessaggio in favore del candidato Rocca

“Ormai mancano pochi giorni e poi cambieremo il futuro della vostra regione, che è la regione più importante d’Italia, perché ospita una città, la città più illustre del mondo, la nostra capitale, la nostra Roma, ma anche per le tante altre eccellenze del Lazio, eccellenze del paesaggio e della storia, dell’arte e della scienza, dell’industria e dell’agricoltura, dei commerci e della ricerca”. Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel videomessaggio inviato in occasione dell’evento della coalizione di centrodestra organizzato all’Auditorium Conciliazione di Roma per la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. “A tante eccellenze ne manca solo una – spiega il Cav -: quella di una squadra di governo regionale all’altezza di quello che voi vi meritate.

