Meloni, Salvini , Tajani e Lupi a Roma. Berlusconi si collega

I leader del centrodestra serrano i ranghi con alcuni giorni di anticipo in vista delle elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno dell’ex presidente della Croce Rossa Internazionale. In platea anche alcuni ministri del Governo come Gennaro Sangiuliano, Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci. Silvio Berlusconi resta a Milano ma partecipa con un video-messaggio di incoraggiamento al candidato.

