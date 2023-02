Sinergia tra i due i ministri per promuovere la manifestazione sportiva per gli studenti

Una sinergia che possa valorizzare il Sistema-Italia anche nella connessione tra il mondo dello sport, l’alimentazione e la formazione delle giovani generazioni. Ne hanno discusso stamani, presso il Masaf, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Tutti i temi trattati sono stati orientati alla promozione di un ‘sistema alimentazione’ saldamente connesso allo sport, anche intervenendo con azioni comuni al rilancio dei ‘Giochi della Gioventù’, nella prospettiva di valorizzare la funzione dello sport a scuola ed educare a una corretta alimentazione come portatrice di benessere – si legge in una nota del ministero -. In tale ottica, i ministri Lollobrigida e Abodi incontreranno a breve il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per proseguire il lavoro comune di progettazione dei nuovi Giochi”.

