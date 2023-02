Il leader del Terzo Polo si rivolge al premier in un video su Twitter

Carlo Calenda incalza Giorgia Meloni. “Per il 70 per cento hai fatto quello che faceva Draghi prima, le stesse identiche normative e gli stessi saldi. Per il 70 per cento di un governo di cui eri all’opposizione e per il 30 per cento cosa? A Salvini Flat tax e anticipo pensionistico per qualche migliaio di persone, a Berlusconi qualche euro in più sulle pensioni minime e idea di Paese zero. Io non ho capito qual è la tua idea di Paese”, afferma il leader del Terzo polo, in un video su Twitter, in cui si rivolge alla presidente del Consiglio. “Io sono stato contento di vedere una giovane donna, come dici tu ‘underdog’, che arriva a fare la presidente del Consiglio. Ma mo’ basta. Non si può andare avanti col quadernino, devi chiarire quale idea di Paese tu abbia, perché al momento non sei né giustizialista, né garantista, né nazionalista, né autonomista, né hai idea su quali servizi investire. Diccelo: piglia il quadernino e scrivicelo sopra. Attendiamo fiduciosi”, aggiunge Calenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata