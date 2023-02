Arera ha annunciato che i consumi di gas costeranno il 34,2% in meno a gennaio 2023 rispetto a dicembre 2022

Deciso calo per le bollette del gas annunciato da Arera, l’autorità di regolazione nazionale per l’energia. Per le famiglie nel mercato tutelato i consumi di gas costeranno il 34,2% in meno a gennaio 2023 rispetto a dicembre 2022.

Il calo di gennaio, tuttavia, continua Arera, non è sufficiente a equilibrare la crescita dei prezzi nell’ultimo anno. La spesa del gas per la famiglia tipo è di quasi 1.800 euro all’anno (1.769 in particolare), in aumento del 36% rispetto all’anno precedente. L’Arera prende in considerazione l’anno scorrevole, cioè quello che va da febbraio 2022 a gennaio 2023. I mesi 12 mesi precedenti sono, di conseguenza, compresi nell’anno scorrevole che va da febbraio 2021 a gennaio 2022. La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi all’anno.

“Il calo del 34,2% della bolletta del gas sul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un’ottima notizia e un passo in avanti importante che mette al riparo molte famiglie. Un risultato raggiunto grazie alle concrete misure attuate dal Governo. Proseguiamo verso questa direzione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un messaggio sul suo canale Telegram.

