Sopralluogo del cantiere del sindaco di Roma insieme al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini

“Sarà una stazione della metropolitana unica al mondo, con una straordinaria caserma dell’antica Roma. Un’opera senza precedenti con la sola personificazione di Roma ritrovata fino a oggi, nella fattispecie su un’anfora. I tempi sono in linea e i lavori si concluderanno a ottobre 2024 con anche la chiusura dell’allestimento del museo. Per quanto riguarda l’operatività confermiamo che entro l’inizio del Giubileo partiremo con Metronia e Colosseo insieme” così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri a margine del sopralluogo del cantiere della fermata della Metro C di Porta Metronia assieme al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

