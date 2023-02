Polemica dopo l'inchiesta del quotidiano Domani secondo cui avrebbero acquistato appartamenti di lusso da un ente pubblico con sconti del 30%

È bufera su Claudio Durigon e Francesco Rocca, rispettivamente sottosegretario al Lavoro in quota Lega e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, dopo l’inchiesta del quotidiano Domani secondo cui i due avrebbero comprato da Enpaia, ente previdenziale degli agricoltori, lussuosi appartamenti nel centro di Roma da quasi 200 metri quadri pagandoli con sconti del 30% e risparmiando centinaia di migliaia di euro.

All’attacco le opposizioni, con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha dichiarato: “Rocca e Durigon si avvantaggiano, se fosse confermata la notizia pubblicata oggi, del loro ruolo per intestarsi case e appartamenti quando la gente in questo momento non ha un appartamento o vive al freddo perché non ha i soldi per pagare il riscaldamento. E poi vogliono togliere il reddito di cittadinanza ai poveri, ma di cosa stiamo parlando?”. Allo stesso modo Donatella Bianchi, candidata alla regione Lazio sempre per i pentastellati: “Mi auguro veramente che il candidato Francesco Rocca chiarisca velocemente. Sono già una serie gli scandali o le questioni che lo hanno interessato in questa campagna elettorale: dai finanziamenti, dal sostegno alla sua campagna di Unicusano fino all’ingresso di figure estrema destra nelle sue liste, fino a quest’ultimo scandalo. Acquistare una casa con uno sconto del 30% è un insulto a tutte quelle famiglie che non riescono a pagare un mutuo, soprattutto se la si acquista da un ente vigilato dal Ministero del Lavoro dove è sottosegretario uno degli interessati a questo acquisto”.

Richiesta di chiarimenti anche da parte di Carlo Calenda, leader di Azione: “Se i fatti riportati dal quotidiano Il Domani sulla casa che Francesco Rocca avrebbe ottenuto a un prezzo di favore fossero veri saremmo di fronte a un fatto gravissimo. È doveroso che il candidato della destra chiarisca immediatamente”.

Il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha annunciato un’interpellanza urgente sul caso: “I fatti di cui si parla oggi e in cui sono coinvolti Durigon e Rocca sono molto gravi. Ricordiamo che l’Enpaia è un ente posto sotto vigilanza del Ministero del Lavoro, dove Durigon è sottosegretario. Viene immediato porsi il quesito: cosa hanno a che fare Rocca e Durigon con l’ente di assistenza degli agricoltori, tanto da aver diritto di acquistare, con uno sconto pari al 30%, abitazioni di lusso in un noto e prestigioso quartiere di Roma come la Camilluccia. A questo proposito annunciamo un’interpellanza urgente perché riteniamo che sia doveroso sapere per quali ragioni l’ex presidente della Croce Rossa Rocca e il sottosegretario Durigon siano riusciti ad ottenere uno sconto così considerevole per l’acquisto degli appartamenti? Immobili che, ricordiamo, avevano avuto in locazione solamente poco tempo prima della decisione della messa in vendita da parte dell’ente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata