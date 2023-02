La candidata alla segreteria del Pd a margine della visita al Parlamento europeo a Bruxelles

La candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, ha parlato anche della questione migranti a margine della sua visita al Parlamento europeo a Bruxelles. “Serve una condivisione equa delle responsabilità sull’accoglienza tra tutti gli Stati membri ma non è mai stato così: in tutti questi anni solo 6 Stati membri su 27 hanno affrontato circa l’80% di tutte le richieste d’asilo che sono state presentate alla Ue”, ha spiegato Schlein che ha aggiunto: “Il tema di come superare il regolamento di Dublino è più attuale che mai. E non sono stupita che la destra che oggi governa l’Italia non stia portando avanti questa battaglia”.

