Il deputato di Italia Viva, membro del Copasir: "Toni inaccettabili"

Anche Ettore Rosato condanna l’intervento alla Camera di Giovanni Donzelli contro il Pd con l’utilizzo di informazioni contenute in documenti riservati su Alfredo Cospito e altri detenuti al 41 bis. Il deputato di Italia Viva, membro del Copasir la ritiene una cosa grave ma non chiede le dimissioni di nessuno. “I toni utilizzati sono stati toni inaccettabili. Si può non essere d’accordo con le posizioni degli esponenti del Pd ma assimilarli a connivenze con mafiosi e terroristi è inaccettabile. Resta poi il tema dei documenti che non devono essere divulgati, io penso che il segreto istruttorio vada difeso in tutti i contesti. A me sembra abbastanza grave ma la corsa alle dimissioni non è una cosa che mi appassiona. Chi non fa con serietà il suo lavoro evidentemente non può farlo”, le parole di Rosato.

