Il fascicolo è stato aperto a seguito di un esposto presentato dal deputato Angelo Bonelli, dopo le dichiarazioni del deputato di FdI

La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le dichiarazioni di ieri alla Camera del deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Il fascicolo è stato aperto a seguito di un esposto presentato dal deputato Angelo Bonelli nel quale si fa riferimento alle intercettazioni, oggetto di segreto, rese pubbliche dal deputato FdI nel suo intervento.

L’esponente del partito di Giorgia Meloni, ieri in aula alla Camera, ha attaccato il Pd per la visita di alcuni parlamentari al detenuto anarchico Cospito quando era detenuto a Sassari. Ora Cospito si trova nel carcere di Opera a Milano. A provocare però ulteriori discussioni sono stati i passaggi di Donzelli nei quali ha citato alcuni “documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia”, che raccontano di un colloquio andato in scena, nel penitenziario di Sassari, il 28 dicembre scorso tra Cospito e Francesco Presta, “killer di rara freddezza, uno che ha messo in proprio una ‘ndrina”. Il boss della ‘ndrangheta, ha raccontato il deputato FdI citando i documenti che gli sarebbero stati forniti da Delmastro, avrebbe esortato l’anarchico ad andare avanti nella sua battaglia contro il 41 bis, con lo sciopero della fame, “sarebbe importante che la questione arrivasse a livello europeo e magari ci levassero l’ergastolo ostativo”, le parole di Presta riportate da Donzelli. Oggi alle 16 informativa del ministro della Giustizia Nordio alla Camera, alle 18 quella in Senato.

Nell’esposto si sottolinea che “sollecitato in aula più volte l’onorevole Donzelli, che ricopre il ruolo di vicepresidente del Copasir, affermava di essere venuto in possesso di queste dettagliate informazioni e del contenuto di queste conversazioni direttamente dal mistero della Giustizia, aggiungendo che ogni parlamentare se ne avesse fatto richiesta le avrebbe potute avere”. “Nella realtà queste informazioni sensibili che hanno carattere riservato non sono nella disponibilità dei parlamentari”, si legge nell’esposto presentato da Bonelli.

