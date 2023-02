Le parole del presidente del gruppo Fratelli d'Italia alla Camera: "Non c'è un processo"

Tommaso Foti, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, prende le parti di Giovanni Donzelli dopo le dichiarazioni del deputato di FdI in Aula. “L’autorità competente si pronuncerà, per quanto riguarda la camera dei deputati è stato attivato l’art. 58 del regolamento e quella sarà la sede dove vedremo se le dichiarazioni di Donzelli, come io non credo, fossero censurabili. Non mi pare vi sia stato alcun riferimento ad intercettazioni“, ha detto Foti. “Se lei legge il verbale stenografico della seduta non c’è alcun riferimento ad intercettazioni. Le parole di Donzelli fanno riferimento ad una relazione, ed è una cosa diversa. Non c’è alcuna difesa per Donzelli perchè non c’è un processo. Sul piano politico è stata posta una domanda ben precisa, in un contento in cui la sinistra era inteso come area politica. Possiamo sapere se il Pd è favorevole all’applicazione del 41bis a Cospito?”, ha aggiunto il presidente di Fratelli d’Italia alla Camera.

