Il ministro degli Esteri: "Da dicembre si è registrato un crescendo di attacchi"

Antonio Tajani, in conferenza stampa, ha ribadito la linea dura che il governo intende seguire per rispondere ai recenti attacchi degli anarchici che chiedono la liberazione di Alfredo Cospito. “Usando la forza della legge stiamo rispondendo a chi usa la violenza. Lo Stato non si piega a minacce e ricatte di violenti di qualsiasi gruppo siano appartenenti”, ha detto il ministro degli Esteri. “Da dicembre si è registrato un crescendo di attacchi terroristici o dimostrativi contro personale e sedi dello Stato. Abbiamo dato allerta immediata e abbiamo innalzato le misure di sicurezza in tutta la rete diplomatica e consolare”, ha aggiunto Tajani.

