La deputata del Pd dopo la bagarre alla Camera: "Meloni prenda posizione

“L’onorevole Donzelli dopo aver ricordato l’incontro da parte di alcuni parlamentari del Partito democratico con Cospito in carcere chiede se il Pd stia con lo Stato o con i terroristi e mafiosi. L’Aula di oggi era chiamata ad approvare la costituzione della commissione anti-mafia. L’unità di cui ha bisogno il Paese è stata insozzata dalle parole gravissime di Donzelli. Parole che hanno rilevanza anche penali. Il Pd non ha mai messo in discussione il 41bis. La sola richiesta del Pd è stata solo quella di chiedere che il ministro Nordio valutasse le condizioni di salute di Cospito, cosa che il ministro ha fatto. Questo è il Partito democratico” così la capogruppo alla Camera del Partito Democratico Debora Serracchiani fuori da Montecitorio a seguito dell’intervento in Aula del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. “Le parole di Donzelli sono gravissime. Poiché è il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia e membro del Copasir ci chiediamo se questa sia la posizione della presidente Meloni. Chiediamo quindi che chi ha la responsabilità di Governo in questo Paese dica se è questa la sua posizione. Chiediamo alla presidente Meloni di prendere posizione”.

