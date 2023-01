Il leader del M5S al termine dell'incontro con il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati

“Il Movimento 5 Stelle è sempre in prima fila per le innovazioni veramente utili per il Paese. Abbiamo avanzato le nostre proposte per superare le criticità del nostro sistema, perché il problema dei governi che si alternano e non hanno sufficienti garanzie di stabilità esiste così come quello di rendere più efficace l’attività legislativa del Parlamento. Sono due direzione di riforma su cui intervenire ma trapiantare di sana pianta altri sistemi ci sembra avventuroso. Noi siamo per garantire maggiore stabilità agli esecutivi e rendere più efficace l’azione del Parlamento”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

