Il candidato alla segreteria del partito dem davanti ai cancelli di Mirafiori

“Non è che arrivare davanti a una fabbrica risolva il problema del rapporto tra il Pd e i lavoratori, sarei sciocco a pensarlo. Credo che anche fisicamente sia necessario stare dove la gente studia, lavora, vive. Penso che il Pd sia stato percepito, e forse abbia pagato un prezzo troppo alto rispetto ai suoi demeriti, come una forza politica distante dalla gente che lavora“. Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato a segretario del Pd, davanti ai cancelli di Mirafiori al cambio turno. “Se non torniamo sui luoghi di lavoro, se non si discute guardando negli occhi i cittadini si possono avere le migliori idee del mondo, ma si rischia di fare solo demagogia“, ha aggiunto Bonaccini.

