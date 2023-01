Il leader di Europa Verde: "Con loro non c'è condivisione valoriale"

“Il Movimento 5 Stelle in questi anni ha cambiato posizione sui temi più disparati. Ha governato con la destra xenofoba della Lega, per non parlare del condono di Ischia e la politica estera di vicinanza a Putin. Come ha cambiato posizione in passato la può cambiare anche in futuro. Chiediamo quindi che la richiesta di ingresso nel gruppo europeo dei Verdi sia respinta. Non c’è condivisone valoriale”. Lo ha detto il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a margine della conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia a Roma.

