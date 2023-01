Il titolare del Mef ha parlato a un evento del Sole24Ore

Si torna a parlare di plusvalenze, dopo il caso della Juventus. “Come Mef abbiamo assisitito al dibattito pubblico in cui si è dato per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo del calcio, quindi lo Stato vuole capire cosa significa questo ‘fittizio’. Al ministero stiamo riflettendo se la normativa fiscale (l’articolo 86 del testo unico sulle imposte di reddito) fotograta in modo coerente e corretto questo fenomeno”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ospite all’edizione di Telefisco 2023 del Sole24Ore, sottolineando: “Non escludo novitò o proposte da parte del governo in questo senso. La norma potrebbe cambiare, abbiamo avviato un analisi su un fenomeno che tutti dicono avvenga, ma se è così lo Stato deve mettere mano ed evitare che accada”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata