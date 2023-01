Secondo il ministro dell'Economia "il governo interverrà per prorogare le misure di mitigazione" dei costi dell'energia "per famiglie e imprese"

Si parla ancora di caro bollette ed energia in Italia. “Prima del 1 aprile il governo interverrà per prorogare le misure di mitigazione” dei costi dell’energia “per famiglie e imprese, ma in forma diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino ad oggi, che è figlia dell’emergenza”. Ad annunciarlo, è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ospite a Telefisco 2023, l’evento organizzato dal Sole 24 Ore.

“La massa del debito si può affrontare solo promuovendo la crescita, con Next generation Eu, e liberando l’energia delle imprese italiane”, ha detto ancora Giorgetti, sottolineando che “promuovere la crescita è la via maestra per ridurre debito”.

