Da Meloni a Nordio, la politica plaude il nuovo vicepresidente

Il neo vicepresidente del Csm , Fabio Pinelli, ha incontrato i cronisti a margine del plenum che ha sancito la sua elezione. “Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di poter spendere e investire, con una candidatura in Parlamento, su una figura non politica e indipendente”, ha detto Pinelli che ha poi aggiunto: “Cercherò di fare il mio dovere tenendo alti i valori della Costituzione e con il faro del presidenza della Repubblica”.

Gli auguri della Meloni

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolge all’avv. Fabio Pinelli, neo eletto vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, gli auguri di ottimo lavoro, nella certezza della leale collaborazione col governo per migliorare la giustizia in Italia”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Renzi: “Ottima scelta”

“L’avvocato Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Csm. Davvero un’ottima scelta: serio, autorevole, credibile. Complimenti e buon lavoro”. Lo scrive su Twitter il leader di IV, Matteo Renzi.

Il ministro Nordio: “Leale collaborazione in delicato compito”

“Desidero rivolgere al nuovo vicepresidente del Csm, l’avvocato Fabio Pinelli, i miei migliori auguri di buon lavoro: nel solco dei principi costituzionali, sono sicuro che saprà assolvere con equilibrio, rigore e leale collaborazione al delicato compito assegnato in seno all’organo di autogoverno della magistratura”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

