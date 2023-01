Il vice premier e ministro degli Affari esteri: "Tutelare l'interesse degli imprenditori"

Prosegue il dialogo sulle concessioni balneari per cui è stato creato un tavolo con le diverse forze politiche. “Ieri c’è stata una riunione per trovare una soluzione che non riguarda i partiti ma deve essere compatibile con le norme comunitarie”, ha detto il vice premier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, fuori da Montecitorio a Roma. “Contemporaneamente bisogna riuscire a tutelare l’interesse degli imprenditori che fino ad oggi hanno garantito la fruibilità delle coste ai turisti”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata