Il leader di Forza Italia: "Ci impegniamo dimezzare tempi d'attesa in sanità"

“Proprio in questi giorni i pensionati con più di 75 anni riceveranno più soldi di quelli che hanno ricevuto sinora. Come avevamo promesso, quando si è formato il governo abbiamo subito aumentato le pensioni minime. Continueremo a lavorare, anno dopo anno, perché tutti i pensionati e i disabili possano arrivare ad avere almeno 1000 € al mese per 13 mensilità“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video pubblicato sui suoi canali social. “Da liberali e da cristiani abbiamo ben chiaro il fatto che è doveroso prendersi cura dei più deboli, di chi non può farcela da solo, di chi è rimasto indietro. E l’Italia che noi vogliamo è un paese che non può dimenticare nessuno”, aggiunge Berlusconi.

“Altrettanto decisivi sono i tempi d’attesa per le visite specialistiche, per gli esami e per i ricoveri nel settore della sanità pubblica. Noi ci impegniamo a dimezzare gli attuali tempi di attesa. Anche per questa ragione è particolarmente importante il voto che, il 12 febbraio e 13 febbraio, coinvolgerà due importantissime regioni italiane, la Lombardia e il Lazio” ha aggiunto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video pubblicato sui suoi canali social. “È necessario che dispongano di amministratori all’altezza di questo grande impegno e, per questa ragione, abbiamo individuato due candidati che hanno l’esperienza e la capacità per farlo: Attilio Fontana, che ha ben governato la Lombardia nei momenti più difficili, e Francesco Rocca, che è stato un validissimo capo della Croce Rossa per molti anni. Dunque: È importante andare a votare, è fondamentale scegliere il centrodestra, è decisivo votare per forza Italia. Mi raccomando!”, conclude Berlusconi.

