Così il deputato di Fratelli d'Italia: "Servono strumenti per prevenire che si rovini la vita a persone"

“Le intercettazioni sono uno strumento fondamentale per combattere reati come mafia, terrorismo e pedofilia. Il problema sta nella divulgazione. Servono strumenti per prevenire che si rovini la vita a persone che spesso non sono nemmeno indagate”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina a Montecitorio.

