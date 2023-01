Il presidente uscente della Regione a margine di un evento nella sede di Assolombarda

Il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato di non reputare opportuno fare un confronto con i suoi avversari alle prossime elezioni regionali. “Fintanto che i miei avversari continueranno a raccontare delle bugie, il confronto non ha senso di esistere”, ha detto Fontana a margine di un evento nella sede di Assolombarda. “Un confronto mi sembra che sia più logico farlo come quello di domani mattina nel quale vengono poste le stesse domande e ognuno presenta la propria idea di futuro per la Lombardia”, ha concluso Fontana.

